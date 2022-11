RESTOTIP. Verfijnde gerechten, matching cocktails en een warm interieur bij Tatar in Elsene

De Kasteleinswijk in Elsene, een van de meest trendy plaatsen in onze hoofdstad, heeft er sinds 27 september een nieuw restaurant bij. Tatar verwijst naar ‘tartaar’ in al zijn vormen: vlees, vis en groenten. De rode draad is ‘rauw’, maar chef Luca Termine (26), die een achtergrond heeft in de kunst - en filmwereld, laat zijn creativiteit de vrije loop en speelt met het concept. Op de kaart staat een verfijnde versie van de klassieke steak tartaar, maar ook tataki, sashimi en carpaccio in verrassende en heerlijke combinaties. Eigenaar Benjamin Homsy (29) studeerde aan de Solvay Business School, en werkte 2,5 jaar bij consultancy bedrijf Deloitte toen hij besliste dat hij klaar was voor een nieuwe uitdaging. “Ik was altijd al gepassioneerd door eten en cocktails”, vertelt hij. Het duo vertrok vanuit één van de meest populaire gerechten ooit: de steak tartaar. “Maar niet iedereen houdt van steak tartaar, dus gingen we zoek naar variaties waarin we telkens rauwe producten verwerkten. Met als resultaat een aantal originele combinaties, steeds aan democratische prijzen.”