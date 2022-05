RESTOTIP. Smala in Sint-Gillis: “Vanop het veld tot op je bord”

Brussel Premier De Croo bezoekt nieuwe hoogtechno­lo­gi­sche job-hub voor Brusselse jongeren

Capital vzw, de onderneming van Hassan Al Hilou, heeft dinsdag in haar gebouw op de Antwerpselaan in Brussel de nieuwe hoogtechnologische hub JobX geopend. Daar ontdekten jongeren in het gezelschap van premier Alexander De Croo (Open Vld), Vlaams minister voor Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en heel wat CEO’s waar ze met hun competenties en talenten terechtkunnen.

4 mei