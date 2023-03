RESTOTIP. Jacq’s brengt grilled cheese hype naar België: “Krokant en smeuïg”

Na ontruiming tentenkamp Molenbeek: “Tientallen mensen zullen gewoon weer op straat belanden als we niets doen”

Na de ontruiming van het tentenkamp voor het Klein Kasteeltje, bleven nog een 50-tal personen over. Zij stonden niet op de lijst en kregen bijgevolg geen opvangplaats. In de voormalige gebouwen van Allee du Kaai wordt tijdelijke opvang voorzien voor hen. “Maar daar zijn weinig voorzieningen, dus of en hoe lang ze daar kunnen blijven, is nog onzeker. Er is een grondiger oplossing nodig, anders blijft dit probleem aanslepen.”