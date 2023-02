RESTOTIP. Grilled & Toasty in Elsene: Verse croque monsieurs met een twist

Ganshoren/Sint-Agatha-Berchem Nieuwe voetgan­gers­brug­gen in Ganshoren en Sint-Agat­ha-Ber­chem binnenkort in gebruik

In oktober vorig jaar begon Infrabel de werken aan twee nieuwe bruggen over de spoorweg tussen Brussel en Gent, eentje in Ganshoren en eentje in Sint-Agatha-Berchem. Beide bouwwerken zullen dienstdoen als veilige overweg. De werkzaamheden zijn bijna voltooid.