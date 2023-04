RESTOTIP. Frasca: de smaak van verse Italiaanse pasta in hartje Brussel

Bûûmplan­ters hopen volgende winter 70.000 bomen te planten in Vlaamse Rand: “Schenk eens een pakket bomen”

De bûûmplanters zijn een growfunding gestart om 70.000 euro in te zamelen. Het doel is om volgende winter evenveel bomen te planten in de Vlaamse Rand. Hiermee willen de Brusselaars een record vestigen.