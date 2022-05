RESTOTIP. Dineren bij La Canne en Ville 2.0: verfijnd én vegetarisch

Brussel Voor ieder wat wils op Streat Fest: “Gastrono­mi­sche headliners, klassiek maar ook exotisch, vegi en vegan”

Dit weekend kan je naar hartenlust proeven van de beste streetfood op Streat Fest. Het allereerste streetfood festival van Brussel brengt de populaire ‘snelle hap’ vanuit alle uithoeken van de wereld naar de Belgische hoofdstad. Place to be: Tour & Taxis die voor de gelegenheid in een paradijselijk food festival wordt getransformeerd.

15 mei