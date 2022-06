RESTOTIP. Beiruti: Authentieke Libanese smaken in hartje Brussel... Veel, vers, verrukkelijk

Beiruti in Brussel is al het tweede restaurant van de eigenaars. In Gent hebben ze een gelijknamige zaak gestart waar ze hun werkwijze en smaken op punt hebben gezet. Nu krijgen ook inwoners van de hoofdstad de kans om daarvan te profiteren. Ze willen hier de klanten bedienen met Libanese Quick Service, even snel als fastfood maar dan met kwalitatieve producten en gezonder. De ambities van het koppel zijn hoog. Als het kan, creëren ze hiermee een nieuwe generatie of keten van Libanese restaurants. En het moet gezegd zijn: door wat wij hier hebben geproefd en de service die we kregen, zien we dat zelf ook gebeuren.