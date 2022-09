Resto du Coeur zet mobiel restaurant in tegen stijgende armoede in Brussel

De mobiele restaurants worden in Wallonië al langer gebruikt binnen de werking van Resto du Coeur, maar strijken nu ook voor het eerst neer in het Brusselse. De mobiele resto’s zijn koelwagens die voldoen aan de normen van het federaal voedselagentschap. “‘Om het hoofd te bieden aan de groeiende vraag naar hulp in Brussel, hebben we gekozen voor een distributiemethode die zich al heeft bewezen in Wallonië, en sneller en goedkoper is dan het openen van een nieuw sociaal restaurant”, zegt Jean-Gérard Closset, voorzitter van de federatie van de Resto du Coeur van België.

Stijgende nood

De eerste maanden van de werking tonen aan dat de nood aan hulp hoog is. 230 gezinnen schreven zich reeds in. In de laatste weken van augustus werden 326 maaltijdpakketten uitgedeeld, in de eerste helft van september steeg dat aantal tot 349. Het mobiel restaurant is te vinden op de Scheutlaan, het Peterbospark en in Kuregem. In die laatste wijk steeg het gemiddeld aantal voedselpakketten van 32 in augustus naar 65 in september.