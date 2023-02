Restaurant Wonderbao in de running voor twee ‘Belgian Vegan Awards’

Linkebeek Camerata Orkest zoekt muzikanten

Het Camerata Orkest is op zoek naar nieuwe muzikanten. “Ons amateurorkest staat open voor iedere muzikant die wil experimenteren met symfonisch spel”, klinkt het. “Strijkers, blazers, behalve fluiten, hobo’s en klarinetten, of slagwerk zoals pauken..., iedereen is welkom. Er is geen specifiek niveau vereist; alleen motivatie en regelmatige deelname aan de repetities worden verwacht.” Het orkest repeteert elke zondag in ‘T Schoolke en dat van 10 uur tot 12.30 uur. Meer info op comitelinkebeek01@gmail.com.

