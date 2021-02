REPORTAGE. Wij gingen mee daklozen uit de vrieskou halen met sociale werkers: “Soms kan je alleen controleren of iemand nog ademt”

BRUSSEL Met onderschei­ding door de crisis: studenten van hogeschool Odisee halen hogere cijfers tijdens corona

8 februari De punten van de studenten van de hogeschool Odisee, met campussen in Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek en Sint-Niklaas, lijden niet onder de coronapandemie en de code rood in het hoger onderwijs. In de afgelopen examenperiode scoorden ze globaal beter dan in diezelfde examenperiode vorig jaar, toen er nog geen sprake was van Covid-19. De studenten blijven volharden, want het aantal jongeren dat afhaakt, stijgt niet.