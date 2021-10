REPORTAGE. Wij bezochten vandaag 6 horecazaken in Brussel: slechts 2 vroegen naar onze coronapas

Brussels Gewest OVERZICHT. Coronapas in Brussel uitgebreid: hier moet je een Covid Safe Ticket voorleggen en andere dingen die je moet weten

13:29 Vanaf vandaag treedt de uitbreiding van de coronapas in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest in werking. Het Brussels parlement zette vorige week het licht op groen. Onder meer op café en restaurant moet je voortaan een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen. In onderstaand overzicht sommen we alle details over dat CST nog eens op in vraag en antwoord.