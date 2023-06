REPORTAGE. Unionisten vijf minuten voor affluiten van de hemel naar de hel: “Wat we nu gaan doen? Naar huis en huilen”

De champagne was al bijna ontkurkt en de omgeving van het Joseph Mariënstadion was zondagavond klaar voor een explosie, maar vijf minuten voor affluiten spatte de titeldroom van de Unionisten alsnog uiteen. Niet Union, maar wel Antwerp is landskampioen. Het ongeloof bij de supporters was dan ook bijzonder groot. Wij volgden de titelmatch in de buurt van het Dudenpark tussen de fans. Het relaas van een namiddag en avond vol wisselende emoties.