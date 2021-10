REPORTAGE. Proef op de som: zes op de tien Brusselse cafés checkt coronapas (nog) niet. “Hier was nooit ambras, maar nu wel”

Sint-Jans-Molenbeek Basis­school last workshops in om lerarente­kort op te vangen: “Allemaal dankzij Molenbeek­se solidari­teit”

Het lerarentekort in Brussel noopt scholen tot creatieve oplossingen. Op basisschool Ket & Co in Molenbeek krijgen de kinderen van het tweede leerjaar deze week workshops in de plaats van les. “De kinderen hebben veel bijgeleerd, maar dit soort oplossingen kan ik niet uit mijn hoed blijven toveren.”

28 oktober