REPORTAGE. Proef op de som: zes op de tien Brusselse cafés checken coronapas (nog) niet. “Hier was nooit ambras, maar nu wel”

BrusselNa twee weken is het Covid Safe Ticket nog niet ingeburgerd in de meeste Brusselse cafés. Uitbaters en medewerkers klagen vooral de extra werkdruk aan, terwijl die niet gepaard gaat met enige vorm van compensatie. Tegelijkertijd neemt zowel fysiek als verbaal geweld toe in Brusselse horecazaken. Van de tien cafés die we bezochten, vroegen er vier naar een QR-code. “Elke klant controleren is bijna onmogelijk.”