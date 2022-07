REPORTAGE. Op stap in Brussel tijdens een succesvolle nationale feestdag: “Nooit gedacht dat er zo veel volk zou komen”

Na het twee keer over te slaan, zijn de festiviteiten in de hoofdstad ter ere van ons land weer helemaal terug. En ja, dat trok volk. Het exacte aantal kon de politie nog niet melden, maar in Brussel-Centraal was de drukte onmiddellijk overweldigend. Duizenden mensen zakten naar de hoofdstad af om de nationale feestdag te vieren.

In het Warandepark animeerden straatartiesten jong en oud, ballonnenblazers toverden een lach op de gezichten van de kinderen en tal van kraampjes zorgden voor een vakantiesfeer.