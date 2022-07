REPORTAGE: Op stap in Brussel tijdens een meer dan succesvolle nationale feestdag

Na twee keer overslaan, zijn de festiviteiten in de hoofdstad ter ere van ons land weer helemaal als tevoren. En ja, dat trok volk. Velen hebben deze feestdag vol activiteiten duidelijk gemist. Misschien was het zelfs nog drukker dan vroeger? Hoeveel duizenden mensen hier vandaag aanwezig zijn kan de politie op het moment van dit schrijven nog niet melden. Maar je merkt bij aankomst in het treinstation Brussel-Centraal al dat velen met de trein afzakken om hier vandaag te vieren.

In het Warandepark zie je de straatartiesten jong en oud animeren, ballonnenblazers toveren een lach op de snoetjes van de kinderen, picknickdekentjes zijn niet te tellen en tal van kraampjes zorgen voor wat extra vakantiesfeer.