REPORTAGE. Hoe rellen Brusselaars in twee kampen verdelen: “De jongeren hebben maar één doel. Politieagenten aanvallen.”

Halle Patsers duiken nu ook op in Halle: “Dit lijkt wel een ‘verbrusse­ling’ van de binnenstad”

Steeds vaker duiken ook in Halle ‘patsers’ op in het verkeer. Bestuurders wagen zich in sportieve bolides aan gevaarlijke manoeuvres en dat gaat gepaard met een oorverdovende portie decibels. Gemeenteraadslid Rogier Lindemans (N-VA) stoort er zich mateloos aan en hoopt dat er ingegrepen wordt . De politie bevestigt dat patsers zich in de Zennevallei vaker laten gelden. Misschien kan een nieuwe GAS-wetgeving wel deel van de oplossing worden zijn.

8 december