REPORTAGE. Hoe raakt Brussel straks uit toerisme-impasse? “We moeten niet rouwig zijn als straks die suffe Manneken Pis-verkopende winkeltjes verdwijnen”

Brussel Shopping­cen­ter Westland opent even terrassen binnen: “Een foutje dat te goeder trouw is gebeurd”

10 mei Wie zaterdag tussen het winkelen door een terrasje wou doen in Westland Shopping Center in Anderlecht, kon er vrij zijn gang gaan. De horecazaken in het winkelcentrum waren een tijdlang gewoon geopend, terwijl dit alleen in de buitenlucht mag.