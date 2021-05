REPORTAGE. Hoe raakt Brussel straks uit toerisme-impasse? “We moeten niet rouwig zijn als die suffe Manneken Pis-verkopende winkeltjes verdwijnen”

Brussel“Zéro. Zéro, zéro.” Veel meer heeft een medewerker van een souvenirship in de Stoofstraat in Brussel ons niet te melden. Dat er amper toeristen rondlopen in de hoofdstad, is een open deur intrappen. Maar er zou beterschap op komst moeten zijn. Vraag is: hoe ziet de toeristische heropstart er straks uit? “Ik denk dat de stad zich meer moet gaan richten op zijn unieke, ondergrondse, onontdekte plekken.”