REPORTAGE. Hoe raakt Brussel straks uit toerisme-impasse? “We moeten niet rouwig als straks die suffe Manneken Pis-verkopende winkeltjes verdwijnen”

Binnenland Braziliaan­se poetsvrouw (30) in ons land “opgesloten, verkracht en overleden”

12 mei Een Braziliaanse vrouw die in ons land als schoonmaakster wilde komen werken is in Brussel door een man opgesloten en verkracht en nadien overleden door de gevolgen van seksueel misbruik. Dat verklaren familieleden van Cristianny Fernandes de Souza (30), nadat de vrouw aan baarmoederhalskanker stierf in een Brussels ziekenhuis. Het gerecht bevestigt aan HLN dat een opsporingsonderzoek loopt in de zaak.