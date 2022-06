Renovaties op komst voor het Joods museum in Brussel

Momenteel zijn de aanwezige ruimtes er vrij krap ingedeeld, en krijgen passanten weinig te zien van wat er zich in het museum afspeelt. “De gesloten gevel in de Minimenstraat zal worden opengesteld,” vertelt Elien De Swaef, woordvoerder van projectleider Beliris. “In plaats komt er een soort etalage met kunstwerken langs de straatkant. Op die manier zorgen we voor meer verbinding met stad.”

Preservatie

Verder worden de zalen ook gemoderniseerd. “Ook de temperatuur- en vochtregulatie in het museum worden vernieuwd,” legt De Swaef uit. Zo komt er onder meer een ‘black box’, een ruimte waar geen rechtstreeks daglicht in komt. “En in de kelderverdieping zullen nieuwe technieken voor de preservatie van waardevolle kunstwerken toegepast worden. Daar zullen de tijdelijke tentoonstellingen een plaats krijgen.”

Tijdelijke tentoonstellingen

De bouwaanvraag wordt ingediend op 1 juli. Na goedkeuringen zullen de werken aanvangen in 2023. In de loop van 2025 zouden de renovaties afgewerkt moeten zijn. Of het museum in die periode open is voor bezoekers, is voorlopig nog niet geheel duidelijk. “Het museum buigt zich momenteel over tijdelijke tentoonstellingen die eventueel dan zouden doorgaan,” besluit de Swaef.