Renovaties aan Elsense Usquare-site in stroomversnelling: “Focus ligt op herbestemming materialen”

De Usquare-site wordt een ontmoetingsplaats tussen studenten en Elsenaars. Naast universitaire activiteiten komen er ook heel wat voorzieningen voor de buurtbewoners. Elsens burgemeester, Christos Doulkeridis (PS), is alvast tevreden met herinrichting van de Fritz Toussaintkazerne aan de Kroonlaan. “Het project maakt dat de universiteiten nog sterker aanwezig zijn op het grondgebied van de gemeente, wat voor ons zeer waardevol is,” zegt hij. “De omvorming van deze historische locatie is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de academische wereld en de gemeente.”

Studentenkamers

Op de site zullen 480 studentenkamers gebouwd worden van de VUB en de ULB. “Daar zijn we heel blij mee. Er is een grote behoefte aan studentenhuisvesting in Brussel”, zegt VUB rector ad interim Jan Danckaert daarover. Ook de prijs van de koten is een belangrijk punt. “Met de nieuwe koten willen we niet enkel beantwoorden aan de hedendaagse normen voor kwaliteit en toegankelijkheid, maar we willen ze natuurlijk ook betaalbaar houden voor de student.”