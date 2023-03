Renovatie Ancienne Belgique van start in de zomer: “Concerten zullen wel blijven doorgaan”

Om de band met de buurt te versterken, komt er onder meer een verbouwingsproject in de Steenstraat, een zijstraat van de Anspachlaan waar de AB ligt. Het is de Vlaamse Gemeenschap, via het departement Cultuur, Jeugd en Media, die instaat voor de financiering en opvolging van het bouwproject. Met het gebouw in de Steenstraat plaatst de AB ontmoetingen voorop. Het heeft de ambitie om van de AB een open huis te maken. Zo krijgt het nieuwe en vergrote ABsalon een nog actievere en meer veelzijdige publieke functie.

Lokale verankering

“We stelden eigenlijk vast dat we als huis vooral onze stempel hebben gedrukt op concertbelevingen", legt Tom Bonte uit, algemeen directeur van de AB. “En dat niet alleen voor Brussel, maar in heel België. Daardoor is onze lokale verankering in de stad de voorbije 40 jaar wat op de achtergrond geraakt. Met de nieuwe plannen voor het ABsalon willen we daar meer op inzetten. In de praktijk zullen buurtorganisaties, sociale partners of andere initiatieven er gebruik van kunnen maken om bijvoorbeeld workshops, lezingen of andere activiteiten in te organiseren. Als concertzaal blijft muziek wel de insteek. Dat bekent niet dat er geen burgervergaderingen over andere thema’s mogen plaatsvinden, maar we zullen wel steeds proberen om een link te voorzien met het muzikale."