Remco Evenepoel verrast politiezone Brussel Hoofdstad Elsene: hij wordt peter van de fietsbrigade

De fietsbrigade van de politiezone Brussel Hoofdstad verzamelde aan het stadhuis om vol spanning af te wachten wie hun nieuwe peter zou worden. De vreugde was dan ook groot toen Remco Evenepoel het plein opdraaide. “Met dit peterschap willen de Stad Brussel, de gemeente Elsene en de politiezone het absolute belang en goede werk van de bikers benadrukken. De keuze is niet zomaar op Remco Evenepoel gevallen, hij heeft een speciale band met Brussel. “Ik woon in Dilbeek, aan de rand van Brussel en kom vaak met mijn vriendin naar de hoofdstad op een vrije dag. Het kostte me een klein halfuurtje om vandaag tot hier te komen met de fiets. Brussel is voor mij de mooiste stad van België, en dit peterschap sprak me meteen aan. Ik heb niet lang moeten nadenken om op het aanbod in te gaan. De fietsbrigade van Brussel heeft niet de gemakkelijkste job, ik ben heel fier dat ik ze mag ondersteunen”, aldus Remco Evenepoel.

Het perfecte uithangbord

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene is zelf erg tevreden met de nieuwe peter van de fietsbrigade. “Remco is een typisch Brussels figuur, is perfect tweetalig én natuurlijk de beste wielrenner van het moment. Hij is het ideale uithangbord. Voor onze fietsbrigade is dit peterschap van groot belang, het zorgt voor erkenning van hun job”, vertelt Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone. “Werken voor de fietsbrigade is niet vanzelfsprekend, ze gaan dagelijks in weer en wind op pad. Ze zijn geliefd, maar ook gevreesd door veel mensen. De brigade bestaat nu ongeveer 10 jaar en bestaat uit fulltime bikers. In tegenstelling tot de andere politiezones, combineren de bikers hun job dus niet met een andere functie binnen het korps. Ze focussen zich honderd procent op het verkeer en de veiligheid, dat vraagt een bepaald engagement. De actieve weggebruikers, zoals fietsers, voetgangers en steps, staan daarbij centraal”, aldus Goovaerts. In de toekomst zal Remco de fietsbrigade vergezellen bij persevenementen en fotoshoots.