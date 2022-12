Remco Evenepoel, Gerard Bulens en Jean-François Lenvain maken Brusselse jeugd warm voor wielrennen: “Misschien ontdekken we wel nieuwe talenten”

BrusselVanaf januari lanceren wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel, Gerard Bulens en Jean-François Lenvain de REV Brussels Cycling Academy. In samenwerking met Brusselse buurthuizen wil het drietal de jeugd aan het fietsen krijgen. Het project werd woensdag bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking van de Nationale Trofee voor Sportverdienste 2022 in het Brussels stadhuis.

“In Brussel merken we dat wielrennen en veldrijden minder populair zijn dan in pakweg Vlaanderen”, legt oud-wielrenner Gerard Buelens uit. “Daarom startte ik in 2021 met het geven van fietslessen aan de Heizel. Dat is een vrij afgebakende zone met veel asfalt, waar de lessen veilig kunnen verlopen. Volgens mij zijn er twee grote redenen waarom de Brusselse jeugd de fiets links laat liggen: het verkeer is er heel druk, en voor veel families is een fiets een heel dure aankoop. Niet iedereen kan het zich permitteren om een koersfiets of mountainbike cadeau te doen.”

Daarom zette ook Bulens zijn schouders onder de REV Brussels Cycling Academy. Dat project begint volgend jaar. “Met de academie zullen we meerdere Brusselse buurthuizen bezoeken om de jongeren tussen de 8 en 14 jaar kennis te laten maken met de fiets. In eerste instantie willen we hen leren fietsen. Op die manier hopen we het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Eens ze de basis onder de knie hebben, breiden we dat uit met bepaalde manoeuvres, zoals fietsen met één hand of een drinkbus nemen zonder voet aan grond te zetten. Momenteel zijn we bezig met de aankoop van koersfietsen en mountainbikes, zodat de jongeren die kunnen lenen tijdens onze activiteiten.”

Volledig scherm Oud-wielrenner Gerard Bulens. © MARC GOYVAERTS

Talent

Bij het project tracht men ook zoveel mogelijk jongeren met een migratieachtergrond te betrekken. “Zij zijn vaak niet op de hoogte van de wielersport, door een gebrek aan interesse of soms ook aan middelen. Terwijl er vast en zeker onder de jongeren met een migratieachtergrond veel talent zit. De sportieve prestaties van het Marokkaanse elftal of Biniam Girmay (de eerste Afrikaanse winnaar van een wielerklassieker, nvdr) kunnen dat enkel bevestigen.” Naast het leren fietsen is de REV Brussels Cycling Academy dan ook een manier om de jongeren de wereld van het wielrennen te laten ontdekken.

“Er zijn altijd wel jongens of meisjes die na de lessen zin hebben in een wedstrijdje”, gaat Bulens verder. “Aan de Heizel kunnen ze bijvoorbeeld toertjes rond het stadion rijden, of zich aan een veldritje wagen op de site rond het Victor Boinstadion. Leren en spelen blijft de essentie natuurlijk. Maar sommigen zullen zich op sportief vlak ook willen meten met anderen. Daarom zouden we op termijn graag professionele koersfietsen aanschaffen, zodat we de jongeren die de overstap willen maken naar het competitieve circuit beter kunnen begeleiden.”

“Remco Evenepoel had daarbij het idee om in de toekomst een soort jeugdploeg van Belgische junioren samen te stellen. We merken dan ook dat veel jong, Belgisch talent in het buitenland belandt. Dat zouden we graag op eigen bodem willen houden. Remco stootte bijvoorbeeld meten door van de junioren naar de hoogste regionen. Er zullen dus zeker nog jonge wielrenners zijn die dat spoor zullen volgen. Projecten als de REV Brussels Cycling Academy kunnen helpen om dat talent te vinden. Wie weet valt er wel een nieuwe Girmay uit de bus. Maar we willen niet overhaast tewerk gaan, en ons in eerste instantie focussen op de lessen. Nadien zien we wel wat de toekomst brengt”, besluit Bulens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.