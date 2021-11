Relschoppers waren voornamelijk gekende voetbalhooligans en Brusselse jongeren, sommigen betoogden niet eens mee

Groen wonen in een bruisende wijk? Dan ben je in de Jean Jaurèslaan aan het juiste adres

Rustig thuiskomen op een boogscheut van Gent. Dat is wat je van het nieuwe Durabrik-project in de Jean Jaurèslaan in Gentbrugge mag verwachten. Benieuwd wat het project nog meer te bieden heeft? Ontdek hier vijf redenen waarom dit jouw woondroom is.