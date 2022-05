Relschopper gooit steen naar politie: “Maar sinds 2007 kwam hij niet meer in aanraking met het gerecht!”

De manifestatie “Samen voor Vrijheid” tegen de invoering van de coronapas trok op 21 november zowat 35.000 deelnemers. Het grootste deel van hen betoogde in alle rust, maar in de marge van de optocht kwam het tot zware rellen. De politie moest geregeld het waterkanon en traangas inzetten, nadat betogers met vuurwerk of andere projectielen hadden gegooid naar de politie. Daarnaast werden hier en daar containers, vuilbakken en paletten in brand gestoken. Na de rellen verspreidden politie en parket verschillende opsporingsberichten met beelden van een aantal relschoppers. De dertiger uit Celles herkende zich op die beelden en gaf zichzelf bij de politie aan. Op de beelden was immers te zien hoe hij met een steen naar de politie had gegooid, en hoe een politieman die steen ternauwernood kon ontwijken.

Verleden

Het Brusselse parket vordert nu een gevangenisstraf van 14 maanden tegen de man, die in het verleden al herhaaldelijk in aanraking was gekomen met de politie en in 2007 veroordeeld werd voor weerspannigheid. De Brusselse lokale politie vroeg dan weer een voorlopige materiële schadevergoeding van 1 euro, en een morele schadevergoeding van 2.000 euro. De verdediging wees erop dat de dertiger sinds 2007 niet meer in aanraking was geweest met het gerecht en pleitte voor een autonome probatiestraf of een straf met probatie-uitstel. De gevraagde schadevergoedingen waren volgens de verdediging ook niet op hun plaats. Uitspraak op 14 juni.