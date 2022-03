Relaas van een presidentiële donderdag in de hoofdstad: verkeer loopt vlot, wel gevolgen voor handelaars

Sint-Gillis The Avocado Show opent tweede Brusselse vestiging in zijstraat Louizalaan

Deze week heeft The Avocado Show haar tweede Brusselse vestiging gelanceerd in de Jean Stasstraat in Sint-Gillis. Er is plaats voor zo'n zestig avocadofans. Het decor baadt in de typisch tropische sfeer.

23 maart