Rekenhof vernietigend voor Brusselse boekhouding: “Bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro geboekt”

Brussels GewestHet Rekenhof onthoudt zich van een oordeel over de algemene rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2020, en dat door “onzekerheden over de fiscale ontvangsten en vorderingen die werden geboekt”. Uit een persbericht van het Rekenhof blijkt verder dat het zich onthoudt van een oordeel over één Brusselse instelling en een afkeurend oordeel formuleert over twee andere.

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies en geeft al dan niet een goedkeuring.

Voor de algemene rekeningen van het Brussels gewest 2020 onthoudt het Rekenhof zich dus. Dat geldt ook voor twee van de 22 Brusselse instellingen, met name parking.brussels en visit.brussels. De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp krijgt zelfs een afkeurend oordeel, en de rekeningen van tien andere Brusselse instellingen certificeerde het Rekenhof onder voorbehoud.

Waslijst aan mankementen

Volgens de krant De Tijd is er sprake van een waslijst aan mankementen in de rekeningen. Zo zou er een misser van miljoenen in de boeken van de diensten van de Brusselse regering zijn geboekt: een bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro.

“Dat is een blunder die we verder gaan onderzoeken”, zegt de Brusselse bevoegde minister Sven Gatz. “Materieel is er geen probleem, want het geld is er, maar het is natuurlijk onaanvaardbaar dat dit geboekt wordt. Ik heb aan mijn administratie overigens een plan van aanpak gevraagd. Ik wens een dergelijk rapport van het Rekenhof niet meer mee te maken.”

Ook wat de problemen bij de Brusselse instellingen zegt de minister dat die niet langer aanvaardbaar zijn. “We moeten ervoor zorgen dat we de juiste cijfers op het juiste moment krijgen. We werken daarvoor sinds zes maanden aan een plan van aanpak, ‘Optiris’, om de synergie tussen de verschillende diensten te verbeteren en hen in het gareel te dwingen, ook wat de uitwisseling van gegevens betreft.”

De Tijd heeft het ook over de onrechtmatige toekenning van bedrijfswagens aan de top van de Brusselse ambtenarij. “Het gaat om een relatief kleine groep ambtenaren”, zegt Gatz, die toevoegt in de toekomst “evenwichtige toewijzingscriteria te willen instellen.” Wat betreft de Brusselse schuld, die tussen 2016 en 2020 met 90 procent is gestegen, wijst minister Gatz erop dat het gaat om een berekend risico met de huidige lage rentelasten en wijst hij op de gevolgen van corona.

“Financiële chaos”

Brusselse oppositiepartij N-VA reageert verschroeiend. “Ik wijs er al langer op dat de Brusselse schuldenberg echt problematische proporties begint aan te nemen”, aldus Brussels parlementslid Cieltje Van Achter. “Ook de komende jaren zal deze verder aangroeien. Als daar, zoals het Rekenhof waarschuwt, nog een ratingverlaging bovenop komt, dan dreigt de financiële chaos al helemaal. Het parlement krijgt geen cijfers en volgens het Rekenhof is de begroting een zooitje. En toch blijft minister Gatz vasthouden aan een begroting in evenwicht tegen 2024. Wie gelooft die man nog?”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, noemt het rapport van het Rekenhof “een alarmsignaal dat niet onder de mat mag worden geveegd”. “Nu moet de Brusselse overheid met een adequaat antwoord en doortastend plan komen om alsnog het vertrouwen van burgers en ondernemingen terug te winnen. Welk bedrijf wil nog in Brussel investeren of zich vestigen in zo’n financieel zwart gat?”, klinkt het in een statement dat ondertekend werd door Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, en Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

“Beterschap wordt steevast beloofd, maar komt er nooit. Dit is een tikkende tijdbom voor de armlastige Brusselaars. Het Brussels gewest steekt tot over zijn oren in de schulden. Als ratingbureaus op basis van deze nieuwe analyses de kredietwaardigheid van Brussel naar beneden zouden bijstellen, duwen stijgende rentelasten dit gewest – de zetel van de Europese Instellingen – verder de financiële afgrond in. Dat zou geen blamage meer zijn, maar een complete afgang voor de Brusselse politieke klasse.”