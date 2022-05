Registratiecentrum vluchtelingen uit Oekraïne blijft nog een tijdje gevestigd aan de Heizel

Sinds de opening van het registratiecentrum op de Heizel op 14 maart, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) meer dan 40.000 attesten voor tijdelijke bescherming afgeleverd, verklaarde de staatssecretaris dinsdag in de bevoegde Kamercommissie. Die 40.000 registraties liggen een stuk onder de meest forse voorspellingen die aan het begin van de Russische oorlog in Oekraïne werden gedaan, al was het vooral de huisvesting van de vluchtelingen die kopbrekens bezorgde. Zullen ze lang blijven of terugkeren, of gaan we richting 70.000 of meer? “Time will tell”, aldus Mahdi, “maar dat wil niet zeggen dat de registratie niet pittig is geweest.”