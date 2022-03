Registratiecentrum op de Heizel start begin volgende week met elektronisch aanmeldsysteem

3.000 registraties per dag

Het nieuwe aanmeldsysteem zou soelaas moeten bieden, maar dat is niet het enige, vertelt directeur-generaal Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Het aantal loketten zal, als al het benodigde materiaal beschikbaar is, in de komende dagen uitgebreid worden van 42 naar 66", aldus Roosemont. Daarmee zou de capaciteit verhogen naar ruim 3.000 registraties per dag.