Aantal woningbran­den opnieuw in stijgende lijn in Brussel

Volgens recente cijfers werden er dit jaar in Brussel al 560 woningbranden gemeld. Dat is evenveel als in heel 2022. Bij een opmerkelijk aantal van de woningbranden gaat het om kraakpanden. N-VA vraagt daarom om een doortastende aanpak van de problematiek met betrekking tot krakers.