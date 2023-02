Recordaantal interventies voor Brusselse ambulanciers: “Meer dan 100.000"

“Carnavals­stoet dragen we aan Sonia op”: enkele uren na begrafenis van voorzit­ster carnavals­raad trapt Vilvoorde feestweek af

Met de opening van de kermis is zaterdag de Vilvoordse carnavalsweek afgetrapt. Het hoogtepunt is de carnavalsstoet op Vette Dinsdag. Al is er naast feeststemming dit jaar ook treurnis, want nog geen twee weken geleden moest de Zennestad afscheid nemen van Sonia De Plecker (67), de voorzitster van de carnavalsraad. “En daardoor beginnen we onze carnavalsweek met een ietwat zure smaak”, zegt schepen Moad El Boudaati.