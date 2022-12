RECONSTRUCTIE. Verdachte (39) toont hoe hij Jan-Willem Peeters (38) vijf maanden geleden om het leven bracht: “Hij gaf zijn volledige medewerking aan het onderzoek”

Brussel KI keurt BOM-methodes in groot SKY-drugsdos­sier goed

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) goedgekeurd die gebruikt zijn in een groot drugsdossier van het federaal parket. Dat meldt het federaal parket. In het dossier, waarin onder meer gebruikgemaakt is van de ontcijferde berichten van de SKY ECC-berichtendienst, zijn 120 mensen in verdenking gesteld, van wie er 55 nog in voorlopige hechtenis zitten.

16:51