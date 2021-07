RECONSTRUCTIE. Op zijn 16de schopt Junior een wereldberoemde pianist dood, op zijn 17de wordt hij opgepakt. Maar dan moet het ergste nog komen

Brussel, Sint-Lambrechts-WoluweBijna dag op dag 15 jaar geleden werd het levenloze lichaam van de wereldberoemde pianist Benjamin Rawitz (60) teruggevonden in de kelder van zijn appartementsgebouw in hartje Brussel. De man was door een hel gegaan. Hij werd doodgeschopt voor zijn Honda Civic. Toen zijn moordenaars anderhalf jaar later opgepakt werden dacht iedereen dat het ergste achter de rug was. Maar dat was buiten de zieke geest van Junior Pashi Kabunda gerekend. Een reconstructie van de zaak in onze reeks misdaadverhalen van de voorbije decennia.