RECONSTRUCTIE. Hoe verboden maar gezellig feestje toch weer ontaardde in geweld: “Steeds meer mensen met slechte intenties... en dan loopt het fout af. Al-tijd”

Brussel IN BEELD: ‘Vergeten sectoren’ laten van zich horen in hartje Brussel: “Wij waren de eersten die moesten sluiten en we zijn de laatsten die mogen heropenen”

8 mei Onder de naam “We are essential” vond vrijdagavond een manifestatie plaats in het centrum van Brussel. Doel van de actie was om aandacht te vragen voor de “vergeten sectoren”. Het gaat vooral over discotheken, dancings en andere feestgelegenheden.