RECONSTRUCTIE. Hoe een verboden maar gezellig feestje weeral ontaardde in geweld:“Politie heeft begrip getoond, maar de jongeren toonden geen respect”

Een regen van projectielen, het waterkanon, gewonde agenten en drie arrestaties. Omstreeks 1.30 uur vannacht liep het dan toch weer fout in onze hoofdstad. Nochtans leek omstreeks middernacht alles nog koek en ei. Niet chargeren maar kalmeren was deze keer de tactiek van de politie en de burgemeester, maar het liep mis. Een reconstructie van een mooie dag die eindigde met een sisser.

Zaterdag 12u00. Op Facebook deelt L’Abîme, de actiegroep die achter het uit de hand gelopen evenement ‘La Boum 2’ zat. Er wordt opgeroepen om tussen 20 en 22 uur te gaan feesten op de herwonnen vrijheid. L’Abîme benadrukt meteen dat ze zelf niet achter het evenement zitten. “We delen het enkel”, klinkt het. Initiatiefnemer is het ietwat obscure Collectif de réappropriation intégrale. “De bevolking mag ’s nachts opnieuw buitenkomen! En dat moeten we vieren”, luidt de boodschap. “Afspraak daarom zaterdag van 20 tot 22 uur, om nogmaals duidelijk te maken dat zingen, dansen en feesten voor ons essentieel is. Haal jullie instrumenten boven, vermom je als clown, breng bloemen of ballonnen mee, en laat ons er een moment van vreugde en gelach van maken!” Lachen, dansen, feesten en vooral drinken zouden later op de avond centraal staan. Jammer genoeg niet alleen dat...

Quote Een beetje maturiteit en verantwoor­de­lijk­heid en alles komt in orde Christos Doulkeridis (Ecolo), burgemeester Elsene

Geen zorgen

Tot grote ongerustheid leidt de oproep niet meteen bij de politie. De regels worden nog eens duidelijk opgesomd: “We wijzen er op dat er geen alcohol mag geconsumeerd worden in de openbare ruimte tussen 22 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends. Er geldt ook een samenscholingsverbod vanaf middernacht.” Ook de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo) maakt zich geen zorgen. “Vandaag is het een beetje feest voor iedereen. Voor de inwoners, de horeca en de studenten. We kunnen nu eindelijk echt ademen op de terrassen. Profiteer ervan tot 22 uur.. De mensen zullen dat wel begrijpen. Morgen kunnen ze opnieuw op café, en de dag erna opnieuw. Een beetje maturiteit en verantwoordelijkheid en alles komt in orde.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het Heilig-Kruisplein omstreeks 20u: van coronamaatregelen is geen sprake. © Dieter Nijs

Volledig scherm De sfeer is uitgelaten. © Dieter Nijs

Zaterdag 20 uur. Het is toch even schrikken voor de ordediensten en de mensen die zich meer dan een jaar al nauwgezet aan de maatregelen hielden. Ook Marc Van Ranst verslikte zich ongetwijfeld in zijn koffie bij het zien van de beelden. Honderden, misschien zelfs meer dan duizend, overwegend (heel) jonge mensen staan opeengepakt op het Heilig-Kruisplein. In 2019 zouden we het een gezellige drukte noemen. In 2021 voelt het vreemd aan. Een minderheid draagt een mondmasker, niemand houdt rekening met de befaamde anderhalvemeterregel. “Alsof met de heropening van de terrassen plots het coronavirus verleden tijd is”, schudt een oudere voorbijganger meewarig het hoofd.

Dansschoenen

De sfeer is uitgelaten. Iedereen drinkt, iedereen lacht en sommigen trekken zelfs hun beste dansschoenen aan. Vanuit verschillende plaatsen weerklinkt muziek. Er is geen zweem van agressie te bespeuren. Hoogtepunt is de toevallige passage van de in Franstalig België populaire YouTuber Loris Giuliano. Hij rijdt met zijn wagen het plein op. Jongeren verzamelden zich rond de Volkswagen Golf. Overal gejoel, geroep en...smartphones. De politie komt tussenbeide en begeleidt de vlogger weer van het plein af.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De politie komt tussen om drammende jongeren, die zich verzamelen rond de auto van een bekende Youtuber, uit elkaar te halen. © Dieter Nijs

Volledig scherm De populaire vlogger kon op heel wat aandacht rekenen. © Dieter Nijs

Niet chargeren maar kalmeren

Tussen de massa bevindt zich ook burgemeester Christos Doulkeridis. “Dit is niet geheel onverwacht Het is de eerste dag van de heropening en dan was er wel te verwachten dat er veel volk op straat zou komen”, klinkt het. Al snel is duidelijk dat de tactiek van de ordediensten helemaal anders is dan op de La Boum-edities.

Niet chargeren maar kalmeren, lijkt het wel. Agenten spreken vriendelijk de aanwezigen aan. Ploegen van de gemeente beginnen ook op te ruimen. De zachte aanpak. Een aanpak die ook lijkt te werken. Na 22 uur krimpt de massa. De 1.500 mensen worden er 1.200 en al snel staan er nog ‘slechts’ een 500-tal mensen her en der verspreid te drinken en te lachen. Na middernacht blijft dit aantal ongewijzigd, maar de aanwezigen zijn niet dezelfde. “Er zijn steeds meer mensen aangekomen die steeds slechtere intenties hadden”, verwoordt een politiebron het. “En dan loopt het fout af. Al-tijd.” Het zouden profetische woorden zijn.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Burgemeester Christos Doulkeridis tracht de harde kern te overtuigen om naar huis te gaan. © Capture d'écran

00.30 uur. Het wordt stilaan duidelijk dat het niet gemakkelijk wordt om de die hards naar huis te krijgen. De roes is te groot, het promille ook. En bij anderen is de haat tegen het gezag altijd aanwezig, ook zonder alcohol. De burgemeester pakt een megafoon en spreekt de harde kern aan. “Bedankt om te komen maar het is nu tijd om naar huis te gaan. Ik vraag het jullie een laatste keer. Verlaat het plein en luister niet naar de mensen die er zich niets van aantrekken”, klinkt het.

Een toehoorder roept ‘On s’encule’. Enkele anderen reageren afkeurend op de woorden van de burgervader. Het effect is beperkt, of zeg maar nihil. Honderden mensen blijven verder feesten. Bier in de hand en platgedrukt tegen de andere feestvierders. Het is duidelijk: met woorden zullen deze feestgangers niet naar huis gaan.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ook na 22u bleef een massa feestvierders op het plein © Dieter Nijsk

01u30. Nog steeds hangen 500 mensen rond op of rond het Heilig-Kruisplein. De politie besluit dan toch het plein te ontruimen en dat gaat niet zonder slag of stoot. Enkele projectielen vliegen richting de ordediensten. Het waterkanon reageert. Een deelnemer krijgt een projectiel tegen zijn hoofd. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht met een hersenschudding. Een persoon die de wapenstok van een van de politieagenten probeert af te pakken, wordt bespoten met traangas. Ook wordt de ruit van een politievoertuig ingeslagen. De politieagent in het voertuig loopt verwondingen op aan het gezicht door glasscherven. Dan toch weer La Boum-taferelen, zij het dan in miniatuurversie. Een uurtje later keert de rust uiteindelijk terug. Een mensenmassa in Brussel lijkt dezer dagen altijd tot problemen te leiden.

Quote Het viel op dat een aantal mensen helemaal niet onder invloed was, maar gewoon kwam om anderen aan te sporen zich te verzetten tegen het samenscho­lings­ver­bod Olivier Slosse, Brusselse politie

Balans

Zondag 12u00. De politie maakt de balans op. Twee gewonden (waaronder één agent) en drie bestuurlijke aanhoudingen. “Het viel op dat een aantal mensen helemaal niet onder invloed van alcohol waren en daar gewoon waren om de anderen aan te sporen zich te verzetten tegen het samenscholingsverbod”, aldus Olivier Slosse van de Brusselse politie.

Het einde van het feestje zorgt bij één man in het bijzonder voor een zure nasmaak. Burgemeester Doulkeridis, nog geen 24 uur na zijn optimistische boodschap: “Dit soort grote feesten zijn niet voor herhaling vatbaar. We hebben begrip getoond tegenover de feestvierders. Er was geen grote politiemacht aanwezig. We hebben ze laten feesten. Maar de jongeren hebben geen respect getoond, ook niet voor de buurt. Ze vragen ons hen niet als kinderen te behandelen, maar nemen geen enkele verantwoordelijkheid. Dit toont net aan dat een avondklok, regels en sancties nodig zijn. Het is een echte schande.”

Het is nu al bang afwachten voor de volgende al dan niet spontane evenementen in het Brusselse. Want als de harde aanpak -chargeren- niet werkt, en de zachte bemiddelende aanpak niet aanslaat, wat rest er dan nog?