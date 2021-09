RECONSTRUCTIE. Albina (78) kwam een vriendelijke jongeman tegen die haar boodschappen hielp dragen. Het kostte haar op gruwelijke wijze het leven

Brussels Gewest Gatz: “Zeker 75 procent van Nederlands­ta­li­ge leerlingen in Brussel vaccineren”

1 september Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) hoopt de komende anderhalve maand nog tienduizend Nederlandstalige scholieren te vaccineren in Brussel. “Anders weet ik niet of we de strengere maatregelen in Brussel snel gaan kunnen lossen.”