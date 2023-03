Rechtszaak van Anderlecht tegen Humo-journalist maandag voor burgerlijke rechtbank

Raymond Seneca zwaait na 33 jaar af als voorzitter Vilvoorde Atletiek Club: “Na een wedstrijd was ik helemaal leeg van het aanmoedi­gen”

Als “klein manneke” liep Raymond Seneca in 1960 zijn eerste meters in de kleuren van Vilvoorde Atletiek Club. Het was het begin van een lange carrière bij VAC. Wanneer hij voortaan bij de club over de vloer komt, is dat niet meer als voorzitter, maar als ere-voorzitter. Na 33 jaar geeft hij het stokje door aan Maxime Vanden Daele. Diens eerste opdracht: de zoektocht naar nieuwe jeugdtrainers.