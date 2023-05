Rechtszaak tegen koppel voor vernieling bewijsmateriaal uitgesteld naar september

Oud-parlementslid Christian Van Eyken (65) en zijn echtgenote Sylvia Boigelot (41) worden vervolgd voor het vernielen van bewijsmateriaal nadat ze Marc Dellea (45), de ex van Boigelot, om het leven brachten. Vandaag zou de rechtszaak starten in Brussel. Maar die is nu uitgesteld naar september.