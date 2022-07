Rechterrijstrook versperd op de Brusselse Ring ter hoogte van Tervuren

FUTSAL Champions League RSCA Futsal organi­seert meteen Main Round van Champions League: “Start met een gouden randje”

Het is RSCA Futsal menens. De nieuwe sporttempel in Roosdaal is bijna klaar en zal worden ingewijd met een galawedstrijd tegen Benfica. Minder dan twee maanden later wacht er een nieuw hoogtepunt voor de club. Het nieuwe RSCA kreeg van de UEFA de toelating om host te zijn van de Main Round van de Champions League.

3 juli