Rechter pikt lachwekkende uitleg van inbrekers niet: “Op doktersvoorschrift gaan wandelen”

Beersel Nieuwe burgemees­ter verwelkomt inwoners op Nieuwjaars­drink

De gemeente Beersel maakt al plannen voor het nieuwe jaar. Op zondag 15 januari vindt de traditionele Nieuwjaarsdrink plaats en daarvoor kan nu al ingeschreven worden. Het wordt meteen de eerste grote activiteit die de gemeente organiseert onder het burgemeesterschap van Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester) die op 1 januari de fakkel overneemt van lijstgenoot Hugo Vandaele. Hij zal de inwoners verwelkomen. De drink zelf vindt plaats vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur en is gratis. Iedereen kan er bij een hapje en een drankje terecht voor een gezellige babbel en een optreden van de Giants. De Nieuwjaarsdrink vindt plaats in CC de Meent in Alsemberg. Inschrijven kan via deze link.

12:35