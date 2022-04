Rechter mild voor muilezel: “Zeer naïef geweest”

Het slachtoffer van de oplichting had in september 2020 via Whatsapp een berichtje gekregen dat afkomstig leek van een familielid. “Mijn smartphone is gevallen en is kapot. Kan ik wat geld lenen om een nieuwe te kopen?”, klonk het. Het slachtoffer trapte in de val en al snel verdween er zowat 3.000 euro van zijn rekeningen. Dat geld kwam terecht op de rekening van de net 18-jarige F. Kort na de storting werden er eerst aankopen gedaan in een grootwarenhuis, waarna de rest van het geld werd afgehaald. De politie kon F. opsporen en die bekende dat hij zijn bankkaart en pincode had uitgeleend aan een onbekende man. Die had hem gecontacteerd via snapchat en stelde F. een fikse vergoeding in het vooruitzicht als hij diens bankrekening mocht gebruiken. Naar eigen zeggen had de onbekende de rekening nodig om 20.000 euro over te schrijven. Volgens het parket wist F., of moest hij op zijn minst weten, dat zijn bankrekening zou gebruikt worden voor illegale doeleinden. Dat werd door de verdediging betwist. “Mijn cliënt is ongelooflijk naïef geweest, mede door zijn jonge leeftijd”, klonk het. “Maar het is niet bewezen dat hij bewust deel heeft genomen aan de oplichting.” De rechter meende dat dit wel het geval was en gaf hem een werkstraf van 60 uur.