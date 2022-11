Ravage in kraakpand na hevige brand

Halle Curieus Halle laat toeganke­lij­ke wijnen aan democrati­sche prijzen proeven

Curieus Halle en wijnhandel Belvino.be organiseren voor de zevende keer een wijndegustatie. Die vindt dit keer plaats op vrijdag 2 december. “De wijndegustatie is één van onze traditionele activiteiten.” legt Arno Pirolo van Curieus Halle uit. “We werken met zeer toegankelijke wijnen aan bijzonder democratische prijzen. We houden zo rekening met de financieel moeilijke tijden. Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen hun kerst- en nieuwjaarsdiner kunnen opfleuren met een lekkere fles wijn.” De wijndegustatie vindt plaats in Zaal Molenborre aan de Molenborre 12A in 1500 Halle. “Concreet bieden we een uitgebreid gamma aan wijnen aan voor ieders budget, gaande van unieke witte en rode wijnen tot zoete dessertwijnen.”, vertelt Geert Schmit, zaakvoerder van Belvino. Deelnemen kost slechts 5 euro. Inschrijven is wel verplicht via arno.pirolo@hotmail.com. De degustatie zelf start stipt om 19 uur.

29 november