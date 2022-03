Ramen verplicht dicht, vuilniszakken verboden en naar huis met politie-escorte: zo merken Brusselaars bezoek van Biden aan hoofdstad

Brussels Gewest MIVB raadt aan om metro te nemen in het centrum van de hoofdstad tijdens bezoek Biden

Het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Brussel van woensdagavond tot en met vrijdag zal ook gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in het Brussels gewest. De MIVB vraagt haar reizigers zoveel mogelijk de metro te gebruiken in het stadscentrum. Reizigers zullen realtimeinfo krijgen over eventuele hinder op het net.

