Raad van State zet licht op groen voor slimme kilometerheffing in Brussel

Basketbal BNXT-League Jean-Marc Jaumin moet Phoenix Brussels nieuw elan bezorgen: “Ik zie al een verande­ring”

Phoenix Brussels neemt het zondag op tegen Charleroi. In de hoofdstad hoopt men na de coachwissel een tweede seizoenszege te kunnen binnenhalen. Afgaand op de match tegen Antwerp Giants is dat niet onmogelijk. Brussels speelde in Antwerpen een sterke match, maar gaf een mogelijke overwinning na de rust uit handen.

3 november