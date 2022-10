Raad van State vernietigt erkenningsregeling Wet-Major voor havenarbeiders

BrusselDe Raad van State heeft de erkenningsregeling van havenarbeiders, die wordt geregeld door de Wet-Major, vernietigd. Volgens de Raad van State is deze regeling in strijd met het Europees recht. De twee havenbedrijven die om de vernietiging van de regeling hadden gevraagd, Katoen Natie en General Services Antwerp, halen daarmee hun slag thuis.

België heeft specifieke regels voor werk in de havens. Bedrijven in havengebied mogen enkel werken met erkende havenarbeiders. De regeling is bekend als de Wet-Major uit 1972.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorig jaar dat een dergelijke regeling aanvaardbaar is als het doel is de veiligheid in de havengebieden te waarborgen. Dat havenarbeiders alleen maar kunnen worden erkend door een paritair samengestelde commissie van werkgevers en werknemers, was volgens het Hof wel strijdig met het Unierecht.

De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de Belgische regeling de toetsing met het arrest van het Europees Hof niet doorstaat. Onder meer de samenstelling van de erkenningscommissies vormt een probleem wegens “onvoldoende waarborgen inzake onpartijdigheid”.

Vakbond: “Verwacht”

De socialistische havenvakbond BTB-ABVV reageert vrij rustig in een nieuwsbrief aan de havenarbeiders. “De vernietiging van het aangepaste KB uit 2016 lag in de lijn der verwachtingen. We hebben er ons op voorbereid en zullen eerstdaags overleggen met werknemers- en werkgeversorganisaties, de medewerkers van de FOD WASO (werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, red.) en met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Het vernietigde besluit heeft enkel betrekking op de erkenningsmodaliteiten. De erkenning op zich is vervat in de Wet-Major en staat in deze procedure niet ter discussie.”

Antwerps Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) laat via haar woordvoerder weten kennis te nemen van dit arrest. “We gaan dit uiteraard eerst grondig bestuderen. Ik zou, los van de inhoud, een oproep willen lanceren aan de werkgevers en vakbonden om zo snel mogelijk met de federale overheid samen te zitten. We zijn als Havenbedrijf vanuit onze rol als community builder altijd bereid gesprekken te faciliteren. Ik wil benadrukken dat een goede evenwichtige regeling van de havenarbeid cruciaal is om de haven als grootste economische motor van Vlaanderen op volle toeren te laten blijven draaien.”

