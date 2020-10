Raad van State buigt zich over grondwettelijkheid avondklok: Auditeur-generaal wil regel behouden

“We zullen hier niet vragen om over het nut van de maatregel te oordelen. Daar is het ons niet om te doen. Wij vragen wél dat de raad zal beoordelen of de avondklok in strijd is met de grondwet.” De advocaat van de verzoekers, waaronder wetenschapsfilosofe Karin Verelst (VUB), pleit alvast van wel. Een avondklok is volgens de verzoekers onmogelijk in het Belgische rechtssysteem. “Het is een miskenning van artikel 187, dat zegt dat de artikelen uit de grondwet nooit geheel, noch gedeeltelijk kunnen worden opgeschort. Een avondklok doet net dat.”