Queen Makoma sluit Memorial Van Damme af met spectaculaire Tina Turner-Tribute: “Dat ik soms met haar word vergeleken, vind ik een eer”

Familie Adil (19) wil agenten voor rechter na dodelijke achtervol­ging

De Brusselse raadkamer zal zich op 9 januari buigen over het dossier rond het overlijden van de negentienjarige Adil. Hij kwam op 10 april 2020 in Anderlecht om het leven bij een aanrijding met een politiewagen. Het Brusselse parket kondigde in november 2020 aan dat het de buitenvervolgingstelling zou vragen voor de drie agenten die bij het ongeval betrokken waren, tot groot ongenoegen van de familie van de jongeman.