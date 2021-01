PS-voorzitter Paul Magnette begraaft Brusselse kilometerheffing: “Volgende legislatuur”

"Het doel is niet om de lage inkomens te raken en zij die zich met niet veel anders dan met de auto kunnen verplaatsen", aldus Magnette. "Er is dus een lange voorbereidingsperiode nodig opdat iedereen zich kan aanpassen."

Na de beslissing van de Brusselse regering stak een storm van kritiek op in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Net zoals Open Vld en sp.a in de Vlaamse meerderheid, verzet ook de PS in Wallonië zich tegen de heffing. In de Brusselse regering is Sven Gatz (Open Vld) als minister van Financiën een van de gezichten van de kilometerheffing.